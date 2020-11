Reclaman gobernadores panistas recortes a estados; piden nuevo pacto federal

Escucha la nota:



La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) recriminó que, con excusas y una estrategia “malvada”, el Gobierno Federal esté justificando los constantes recortes a los recursos que la Federación entrega a estados y municipios.

“En una estrategia malvada yo diría, porque en realidad, en cada año van reducciones más reducciones y el Gobierno Federal se excusa diciendo: yo los doy lo que les toca, participaciones. Pero también no dice todas las obligaciones que día a día tenemos como gobiernos municipales y estatales. Seguridad pública, ellos se van a encargar de la seguridad, les quitas recursos, les avientas la obligación, como si él no fuera parte de la responsabilidad de seguridad pública y mucho más, en temas de delincuencia organizada”, expresó el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

En reunión realizada en Cancún, Quintana Roo, los mandatarios locales panistas reclamaron los “pretextos” y acusaciones en su contra, por parte del Ejecutivo Federal y el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados, respecto a que piden más partidas presupuestales, porque quieren “robarlas” o utilizar el dinero público con fines electorales, y por ello no se les asignaron más partidas para el campo, salud, seguridad, obras de infraestructura y otras necesidades locales.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y su homólogo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, subrayaron que si ese es el argumento de la Federación,se le exige que a través de sus delegaciones en los estados haga las obras que la población requiere.

“Porque nos han dicho eso, es que los recursos… que hagan ellos las obras, no que nos manden los dineros, que hagan las carreteras, las autopistas, los puentes que se requieren en nuestros estados y que están dejando de darnos. Es un pretexto que ponen, porque hemos dicho, no nos des el dinero, haz tú las obras, pero hazlas en nuestros estados, y no se están haciendo”, lamentó el gobernador Rodríguez Vallejo.

“Cuál es el pretexto, es que van a utilizar los recursos con fines electorales, es que se van a robar el dinero. Ahí está la Auditoría Superior de la Federación, pero vamos a hacer eso a un lado, que no nos agarren de pretexto, que bajen los recursos a través de sus delegaciones, para obras y servicios, para mantenimiento de las carreteras, para mejores carreteras, para poder modernizar nuestros puertos, nuestros aeropuertos… bueno, el aeropuerto no, pero los cruces fronterizos entre muchos otros programas que pueden aterrizar a través de las delegaciones federales”, agregó el gobernador tamaulipeco.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien alertó sobre el retroceso político y restauración autoritaria que vive el país con la administración del Presidente de la República, afirmó que dichas condiciones son las que están propiciando un clima político favorable para las alianzas electorales entre partidos de distintas ideologías.

Hay un ánimo cada vez más fuerte de impulsar coaliciones que hagan frente a las amenazas a las libertades e instituciones en el país, así como al “agandalle” del presupuesto, enfatizó Corral Jurado.

Los integrantes de la Asociación panista recalcaron que aún con la pandemia y los recortes a participaciones, convenios y aportaciones federales, sus gobiernos se harán cargo con sus propios recursos, de los rubros desprotegidos, como salud y seguridad.

“De plano ya, el tema de la pandemia va, no hay un recurso especial para la mayor crisis que está pasando este país. Pero no importa, los gobernadores lo van a atender. El caso de desastres naturales, los gobernadores lo van a atender (…) lo asumimos todo y con menos recursos y así ya agarró el caminito de tres años. Es por eso que estamos también con estrategias muy claras en defensa jurídica, en cómo rescatar fondos y fideicomisos”, apuntó

Al presentar al gobernador de esa última entidad, Carlos Joaquín, como nuevo presidente de esa organización, los mandatarios panistas insistieron en demandar un pacto federal renovado y un nuevo arreglo fiscal.

Se reclama nuevo arreglo fiscal, con distribución más equitativa y justa hacia estados y municipios, así como una mayor colaboración administrativa para ampliar ingresos, y que el pacto federal garantice equidad, plantearon.

Reiteraron su decisión de reconocer formalmente como nuevo Presidente electo de Estados Unidos, al demócrata Joe Biden.