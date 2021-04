Reclama Muñoz Ledo que lo tengan al borde de la renuncia a Morena

Escucha la nota:



El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aprovechó su presencia en el recinto parlamentario, donde participó en el debate sobre la reforma al Poder Judicial y la ampliación del plazo del presidente de la Suprema Corte, para reclamar al coordinador de su bancada, Ignacio Mier, por haber sido relegado de la reelección legislativa.

El legislador acusó que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hay una “conspiración” en su contra, para acallar su voz.

En la que podría ser su última presentación ante el Pleno del Palacio Legislativo y después de más de un año de no presentarse en el lugar, debido al confinamiento asociado a la pandemia por coronavirus, Muñoz Ledo, de buen humor, se dirigió al coordinador Mier Velazco.

Ello, cerca del final de su participación en Tribuna, que tuvo una duración de casi hora y media.

“Nacho, Nacho, Nachooo”, lo llamó.

“Te pregunto Nacho, ¿por qué me tienen en el borde de la renuncia al partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena? ¿Por qué por unanimidad la Comisión de Honor y Justicia del partido declaró que yo no podía ser reelecto? ¿Por qué han mentido diciendo que no me registré en tiempo? ¿Por qué esa conspiración? Yo no creo que venga de arriba”, preguntas a las que no obtuvo respuesta.

Recordó que su queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se resolvió en positivo, sobre los gastos “millonarios” de origen privado que tuvo el excoordinador y actual dirigente partidista, Mario Delgado, cuyo nombre nunca mencionó directamente.

Al recibir gritos de reclamo provenientes de las profundidades del Pleno de San Lázaro, el congresista le dijo a su coordinador, a quien siempre se dirigió como “Nacho”, que él no es de los que llevan “porra”.

Lamentó que en su partido, “todos los días lo ponen al borde del conflicto, Quieren callar mi voz”, insistió, tras advertir que el bloqueo a sus aspiraciones de reelección, fue “la última afrenta” en su contra.

“De ninguna manera acallarán mi voz”, sentenció.