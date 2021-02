Recibe científica mexicana el I Premios Mexicanos Aquí Europa

La científica egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) colabora en el Royal Collage of Surgeons in Ireland.

La doctora Mariana Cervantes Silva, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, recibió el I Premios Mexicanos Aquí Europa, zona Europa Central, por su trayectoria e investigación sobre el ritmo circadiano y el sistema inmune, que examina el papel del reloj biológico en las células inmunes defensivas de primera línea llamadas macrófagos, las cuales atacan bacterias y virus como el que provoca la COVID-19.



La científica egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) colabora en el Royal Collage of Surgeons in Ireland en el estudio de las células inmunes que combaten bacterias y virus invasores, y células dendríticas, que recopilan información sobre agentes infecciosos y ayudan a construir inmunidad.



"Estos macrófagos y células dendríticas son los que se necesitan como primera línea de defensa cuando el virus está infectando. Estamos viendo que si se llegase a interrumpir el reloj biológico, estas células inmunes no funcionarán tan bien como deberían", explicó.

La catedrática de inmunología y biología molecular en la School of Pharmacy and Biololecular Sciences del Royal College of Surgeons in Ireland detalló que el confinamiento por la pandemia modificó las rutinas de muchas personas y aunque mentalmente se puede perder la noción de los días, el reloj biológico mantiene un marcador, el cual es importante ajustar.



En este sentido precisó que la luz es el conductor principal del reloj biológico y se debe aprovechar tanto como sea posible. Por ello, recomendó pasar algún tiempo al aire libre por la mañana o al menos estar cerca de una ventana en las primeras horas del día.



Agregó que el ejercicio matutino es otra forma de ajustar el cronómetro interno, así como dormir todas las noches a la misma hora.



"La investigación muestra que durante el sueño las células del sistema inmunológico que se mueven por el torrente sanguíneo están creando una memoria inmunológica de lo que vieron ese día y se están preparando para protegernos de cualquier amenaza en caso de que la encuentre en el futuro", indicó.





Cabe destacar que la científica mexicana también fue distinguida con el Merit Award 2020 por la Society for Research in Biological Rhythms. Además, sus aportaciones están relacionadas con el trabajo de los científicos Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, quienes recibieron el Premio Nobel de Fisiología/Medicina 2017, por sus descubrimientos sobre los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos.