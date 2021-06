Rechaza PRI reformas de AMLO, no descartan acuerdos “con todos”

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) refrendó su rechazo a las iniciativas anunciadas por el Presidente de la República, en materia electoral, de seguridad y energía, cuyos planteamientos concretos son desconocidos y podrían resultar negativos para la gobernabilidad y la competitividad en el país.

No obstante, el dirigente nacional y futuro diputado plurinominal, Alejandro Moreno, dejó abierta una puerta a llegar a posibles acuerdos con otras fracciones parlamentarias en San Lázaro, además de sus aliados en la Coalición Va por México.

Aseguró que el tricolor será una oposición responsable, pero a la Cámara llegará a dialogar y a llegar a acuerdos “con todos”

El Presidente quiere tener la mayoría.

Lo anterior, después de los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que buscará, a través de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obtener los votos de los priístas en San Lázaro, para tener la tercera parte que necesita para modificar algunas reformas constitucionales

Moreno Cárdenas fue tajante al afirmar que el PRI será firme en defender al INE y en no aprobar ninguna iniciativa que debilite a las instituciones, también mantendrá el “bloque de protección constitucional” conformado con los aliados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Nosotros no vamos a permitir la militarización del país, eso ha quedado claro, lo hemos dicho. Siempre tienen que llevar los que están encargados de la seguridad pública del pueblo de México, deben ser mandos civiles, así lo hemos manifestado, así lo hemos defendido y esa es una posición que se ha dicho desde la Coalición y desde el partido. Nosotros no vamos a respaldar, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que lastime, que lesione las instituciones, que nos quite competitividad, que sean ocurrencias”, enfatizó.

El PRI podría incluir a MORENA en la Cámara.

La bancada del PRI establecerá acuerdos con todas las fracciones en la Cámara, lo que podría incluir a Morena.

“Estaremos estableciendo un frente político legislativo en la Cámara de Diputados, pero construyendo también con otros grupos parlamentarios. A la Cámara de Diputados se va a construir acuerdos y consensos con todos, estaremos hablando con otras fuerzas políticas también para construir acuerdos y consensos por México. Hemos avanzado, hay diálogo permanente, hay cercanía, hay responsabilidad y también nosotros habremos de construir la agenda del PRI, los compromisos de nuestras diputadas y nuestros diputados para impulsar en la Cámara”, declaró.