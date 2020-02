Rechaza AMLO que influya en decisión de Müller sobre paro nacional

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya influido en la decisión de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en torno a “Un día sin mujeres” para que el próximo 9 de marzo se lleve a cabo un paro nacional.

Entrevistado en el marco de su gira por Durango, el mandatario aseveró que su esposa tiene criterio y no le consulta para tomar decisiones. Gutiérrez Müller manifestó en redes sociales su apoyo a la iniciativa; sin embargo, después modificó su postura.

“Ella es muy libre es una mujer con criterio, ella no me pregunta cosas ella actúa de acuerdo a sus convicciones lo que sí creo se debe de tener cuidado porque están metidos Los conservadores, los que no nos quieren y de repente se volvieron feministas”, indicó.

El presiente reiteró qué hay “mano negra” en las movilizaciones feministas y pidió tener cuidado porque hay conservadores “hipócritas” infiltrados.

“Lo que yo sí le puedo decir es de que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente”, indicó.