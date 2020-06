Realiza Universum, Jornada de la Diversidad Sexual 2020

Escucha la nota:



El Universum, Museo de las Ciencias y el Museo de la Luz de la UNAM celebrarán este miércoles y jueves la Jornada de la Diversidad Sexual 2020 #SomosDiversidad, que en esta ocasión será virtual debido a la pandemia.

El objetivo es crear un espacio de reflexión sobre la diversidad sexual y promover una actitud de inclusión a través de la divulgación científica, así como lograr el respeto pleno a los derechos de las personas LGBT+.

Estos dos días especialistas reflexionarán sobre la importancia de continuar construyendo una sociedad incluyente, mediante conversatorios, diálogos y materiales audiovisuales.

En el caso del Universum se realizarán dos conversatorios: uno sobre Derechos sexuales y reproductivos en la diversidad sexual y otro abordará el tema de Familias diversas; y se efectuarán diálogos en torno a las Bases biológicas de la conducta sexual y sobre Identidad de género y orientación sexual.

Además, se hará el pronunciamiento “Museos: espacios libres de violencia y discriminación LGBT+”, presentado por María Emilia Beyer Ruíz, directora de Universum, en el que participarán algunos titulares de museos de la Ciudad de México.

En tanto, el Museo de la Luz ofrecerá una propuesta cinematográfica a través de su página oficial y redes sociales, con la selección de cuatro películas que promueven la tolerancia y la no discriminación, con el cine club “Love is love”.

Entre las cintas que serán proyectadas están “Call me by your name” (Llámame por tu nombre), del director Luca Guadagnino (Estados Unidos, 2017) y “Una mujer fantástica”, del cineasta Sebastián Lelio (Chile, 2017).

Los interesados pueden consultar los programas completos y seguir las actividades en las páginas de Internet de Universum, Museo de las Ciencias y del Museo de la Luz, así como en sus redes sociales con el hashtag #SomosDiversidad.