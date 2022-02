¿Quién es Carolyn Adams, la nuera de AMLO?

Carolyn Adams es la esposa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ambos están inmiscuidos en la polémica por un supuesto conflicto de interés.

Lo anterior luego de la publicación de un reportaje del periodista, Carlos Loret de Mola y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad donde dan a conocer el estilo de vida de la pareja en Houston, EU.

Carolyn Adams vivió en Dubai

Es de origen brasileño, su madre es oriunda de aquel país y su padre es estadounidense, es una mujer que por décadas se ha dedicado al sector petrolero.

De acuerdo con reportes, la esposa de José Ramón vivió más de 10 años en Dubái, Emiratos Árabes, en donde trabajó en la empresa British Petroleum.

Posteriormente, tras su experiencia se mudó a Nuevo León y trabajó en Cava Energy, empresa proveedora de Pemex.

¿Cuándo se dio a conocer el romance entre Adams y López Beltrán?

En el primer informe de avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019 se dio a conocer el romance entre Adams y López Beltrán, el cual causó polémica pues la mujer llegó vistiendo unos zapatos de la marca Valentino, valuados en 17 mil pesos y con una bolsa Chanel que rondaba los 100 mil pesos.

Lo cual contrasta con los dichos de AMLO cuando mencionó que las personas pueden vivir con dos pares de zapatos y con el de su propio hijo quien dijo en tiempos de campaña que le gustaría seguir viajando en Metro.

Sin embargo los dichos son diferentes a los hechos, a López Beltrán se le ha visto en viajes en avión privado y a bordo de autos de lujo.

AMLO niega que sus hijos tengan influencia en el gobierno

“Este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, mencionó el presidente mexicano en uno de sus informes en la conferencia matutina.

Sin embargo, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Loret de Mola señala que José Ramón vivió en una mansión enorme en Texas, cuyo dueño solía ser Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del planeta.

La residencia tiene 447 metros cuadrados de construcción cuenta con acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, cocina, sala de estar y amenidades como bar, sala de juegos e incluso sala de cine.

Luego, según la investigación, López Beltrán se mudó a una residencia en la localidad de Cypress en el condado de Harris que está a nombre de su esposa.

Todo esto generó molestia en la oposición mexicana e incluso en simpatizantes de López Obrador que ven esto como un conflicto de interés y contrario a los dichos sobre la austeridad.

