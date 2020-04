Queremos hechos, no palabras: AMLO a llamado de intelectuales sobre unidad

Escucha la nota:



Luego del llamado de intelectuales, incluyendo al político Cuauhtémoc Cárdenas para conformar un frente común de cara a la pandemia por Covid-19; el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la iniciativa al afirmar que la unidad ya se está dando.

“La unidad se está dando, todo el pueblo apoya, son muy pocos los que no apoyan pero la mayoría está ayudando. He tenido reuniones con empresarios, profesionales, desde luego con la gente y me están expresando su apoyo, su solidaridad”, expuso.

Durante su conferencia mañanera extraordinaria de este sábado, el presidente fue cuestionado sobre el desplegado para superar la crisis económica, y enfatizó que lo que se necesita son hechos y no palabras.

“Existen quienes apuestan a que nos vaya mal, aunque ellos digan qué no. Tienen un discursito medio demagogo, diciendo: queremos que le vaya bien al presidente porque si le va bien al presidente la va bien a México”, indicó.