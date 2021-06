¡Que siempre no! Comité Olímpico Mexicano rechaza usar avión presidencial

Sin embargo, el presidente del COM, Carlos Padilla agradeció la oferta para trasladar a los atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El pasado lunes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció desde Palacio Nacional que México enviaría a sus atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el avión presidencial, del expresidente, Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo indica que no será así, debido a que el Comité Olímpico Mexicano (COM), rechazó la oferta.

Y es que, de acuerdo con el presidente del COM, Carlos Padilla, por cuestiones de logística para la llegada a Japón, por parte de las autoridades niponas, no es posible realizar el viaje al país asiático de esa forma.

Carlos Padilla expuso que dicha logística para arribar a la sede olímpica es muy diferente en estos Juegos Olímpicos de Tokio, por la situación que se vive actualmente ante la pandemia de Covid-19, pues todos los deportistas a competir deberán llegar al Aeropuerto Internacional de Narita, lugar en el que se montará un espacio sanitario para realizar las medidas correspondientes, además de las pruebas PCR.

¿Cuál es el motivo por el que no se usará el avión presidencial?

Dadas las características de la aeronave, un Boeing 787, las cuales no todas son de una civil, tendría que aterrizar en una instalación militar, aunado a esto, los atletas mexicanos no viajarán al mismo tiempo, por lo que se realizarán varios vuelos, no obstante, al terminar su participación, deberán abandonar Japón.

Asimismo, el presidente del COM, detalló que ya se tienen confirmados los vuelos con una aerolínea japonesa para el traslado de los deportistas que representarán a México en las olimpiadas.

“Agradecemos mucho el ofrecimiento que hizo este día el secretario de Hacienda para usar el avión, pero nosotros ya tenemos confirmados boletos de avión con una aerolínea japonesa y además, la logística para un vuelo de esta naturaleza es muy complicada por toda esta situación del Covid-19 y las medidas sanitarias que está implementando Japón”.

Camino a #Tokyo2020 Cuotas olímpicas de México

Relación actualizada al 31/05/2021 ➡️ 61 plazas

➡️ 30 varoniles

➡️ 31 femeniles

➡️ 119 deportistas

➡️ 73 varoniles

➡️ 46 femeniles

Lee más 👉 https://t.co/TzTd2nCOyr pic.twitter.com/hS3btkCqyp — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) May 31, 2021

Aún así, espera que Arturo Herrera y el gobierno Federal mantengan el ofrecimiento del avión presidencial para el traslado de quienes competirán en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en noviembre, que afirmó “las condiciones serán otras”.

