‘Que se investigue a todos’, subraya AMLO sobre los ‘Pandora Papers’

“Que se investigue a todos”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre los poco más de 3 mil mexicanos que posiblemente recurren a paraísos fiscales, tras la publicación de los “Pandora Papers”, listas donde aparecen el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, y el exconsejero jurídico de presidencia Julio Scherer.

“Hay que hacer una investigación, ver a quién corresponde. Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estás operaciones”.

Son muchos, 3 mil y salen tres… Arganis, Julio Scherer, la esposa del licenciado Bartlett, ¡ah!, y también Guadiana; entonces son 4.

Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo ‘estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron, lo tranzaron el fondo y no solo a mí sino a varios”.

Y va a salir y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobre cuando me retiré de ICA que nos pagaban con acciones’.

Ya le pregunté ‘y ¿cuánto es, de qué tamaño es el asunto?’. ‘3 millones de pesos —No es mucho— fue cuando termine de ICA 1998’ (respondió Arganis).

Le mandé un recadito porque seguramente me van a preguntar y quiero que me confirmes porque él trabaja en el Gobierno, Julio no trabaja el gobierno y el tendrá que aclarar, el caso de Guadiana pues es legislador y la esposa del licenciado Bartlett.

Pues ella es empresaria y no es el licenciado Bartlett —aunque al licenciado Bartlett no lo ven con buenos ojos los que defienden la reforma energética— agregó López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal aclaró que “no tenía conocimiento” de que su ex consejero jurídico, Julio scherer, estuviera posiblemente involucrado en este esquema de evasión fiscal.

“Que él aclare como todos los tres mil y que además se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos (que son los que manejan todo este tráfico de dinero)… que se aclare también el origen del dinero”.

“Porque este hay empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo”.

“Entonces que se sepa más que se informe más que bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen si hay delitos que perseguir”.

“No sé si le corresponde a los de la Unidad de Investigación Financiera, pero, si por ley es una obligación que tiene lo mismo el SAT o la Procuraduría Fiscal se tiene que hacer, a todos, ¡a todos!”, sentenció.