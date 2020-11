Que se aplique la ley aunque sea mi hermano: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es “tapadera de nadie” y no se va a tolerar la corrupción aunque se trate de su familia.

Luego de la petición de Pío López Obrador al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de frenar la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que los hechos prescribieron; el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que se tiene que aplicar la ley aunque se trate de su hermano.

Al ser cuestionado en torno a la investigación que está abierta tras darse a conocer los videos donde recibe bolsas de papel presuntamente con dinero, el mandatario aseguró que no hay influyentismo en su gobierno y reiteró que no le va a fallar al pueblo de México.

“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política”, remarcó.

López Obrador señaló que no es “tapadera de nadie” y no se va a tolerar la corrupción aunque se trate de su familia. “No voy a proteger a ningún corrupto ya que quede claro. Como queda la costumbre utilizan mi nombre y dicen: es que me pide el presidente, no”, señaló.

Aseguró que él no ha intercedido por su hermano y nunca ha visto al presidente del consejo del INE ni se ha acercado a las autoridades del TEPJF.