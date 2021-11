Te has saltado dos que tres depósitos para la manutención de tu hijos, aquí te contestaremos una pregunta que seguramente te has hecho: ¿qué pasa si no pago pensión alimenticia en México?

Aunque pareciera que dejar de lado dicha responsabilidad no genera consecuencia alguna, las cosas han cambiado.

Por ello, para quien decida omitirse de esta obligación, quedará prohibida la salida de territorio nacional.

Prohibida la salida del país de padres incumplidos

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia como padres se tiene la obligación de dar alimento, hogar, vestido, educación, entre otros a los hijos.

Así es, si por algún motivo el padre decide dejar de apoyar a su hijo o hijos con la pensión alimenticias este no podrá salir del país.

Esto queda estipulado en el Artículo 48, fracción VI de la Ley de Migración que señala que la salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto:

“Cuando las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días (más de dos meses) previa solicitud de la autoridad judicial competente”.

Buro de crédito, multas y cárcel

Además, si como padre o tutor continúas negándote a pagar, un juez dará una prórroga de 90 días para liquidar ponerte al corriente.

De lo contrario, pasarás a la lista del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, del Registro Civil, lo que conlleva a estar en la lista del Buró de Crédito, una sanción correspondiente al tiempo sin pagar o incluso – dependiendo de la cantidad de hijos- el castigo puede ser 6 meses hasta 5 años de cárcel.

¿A partir de cuándo entrará en vigor?

Esta ya se encuentra activa desde el pasado 29 de noviembre de 2021.

Sin embargo, para que esta pena pueda ser aplicada deberá existir una investigación y valoración judicial previa. Ante tu duda de ‘qué pasa si pago pensión alimenticia en México’ ya sabes las consecuencias, recuerda que la pensión alimenticia abarca hogar, vestido, gastos en salud, diversión y educación.