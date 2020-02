Que Lozoya enfrente la ley, pide PRI

Escucha la nota:



El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley”, lo anterior en relación a la detención del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, realizada en España.

Al deslindar a través de un comunicado al PRI de las acciones del ex funcionario del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto, precisó que “quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, y no las instituciones”.

Indicó que “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, que es el nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido”.

Al dar a conocer su postura en torno a la detención del ex funcionario, dijo que el PRI no puede asumir una posición de responsabilidad ante los hechos de los que se le acusan, “cuando hay conductas personales”.

Además, puntualizó que “nosotros no podemos ser abogados” de quienes son acusados de alguna actividad o conducta ilícita. Será un juez quien determine si hay responsabilidad o no”, dijo.

“Nadie por encima de la ley. Que las autoridades hagan su trabajo. La ciudadanía debe tener claro que son las personas”, argumentó.

Demandó que en éste, como en todos los casos, las autoridades jurisdiccionales hagan su trabajo, con firmeza y claridad, “pero que no quieran echarle la culpa al PRI, cuando son acciones personales”.