Que Eréndira Sandoval no se vaya sin rendir cuentas, encubrió corrupción: oposición

El vocero Héctor Yunes, advirtió que el cambio de titularidad en la Función Pública no garantiza que ahora si se combatirá la corrupción.

Escucha la nota:



La ahora extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, no puede dejar el puesto sin rendir cuentas sobre todos los actos de corrupción que encubrió, con lo que se convirtió en cómplice y en promotora de la impunidad, exigió la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

La coordinadora Verónica Juárez exigió abrir investigación sobre todas las anomalías cometidas por Sandoval Ballesteros, a su paso por la Función Pública.

*Información relacionada: El mayor daño de la corrupción es la salud de la democracia: SFP

Trabajo de Eréndira Sandoval estuvo lleno de opacidad

Juárez Piña subrayó que el escándalo respecto al ocultamiento de su patrimonio personal y familiar, le restó autoridad.

No hizo nada para evitar el uso indebido del presupuesto en compras públicas y contratación de bienes y servicios del Gobierno Federal, sino que “cerró los ojos” ante la entrega de adjudicaciones directas en más del 80 por ciento de los casos.

Su administración, dijo la coordinadora perredista en San Lázaro, se caracterizó por la opacidad, dejó en el abandono al Sistema Nacional anticorrupción, y la serie de incumplimientos en que incurrió, constituyen actos de simulación, identificados como una falta en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En tanto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, lamentó que el cambio en la dependencia federal no augure nada bueno ni nada bueno.

AMLO no le perdonó a Sandoval su operación en las elecciones del estado de Guerrero

La sustitución de Sandoval por Roberto Salcedo Aquino se debe a que el Presidente de la República no le perdonó a la exsecretaria, su operación en las elecciones del estado de Guerrero, contra el padre de la gobernadora electa y cercano al propio Primer Mandatario, Félix Salgado.

“Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas”, escribió la legisladora en su cuenta en Twitter, @MarthaTagle.

Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas. — Martha Tagle (@MarthaTagle) June 21, 2021

Por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el vocero Héctor Yunes, advirtió que el cambio de titularidad en la Función Pública no garantiza que ahora si se combatirá la corrupción.

A la 4T solo le importa el poder

“El despido de @Irma_Sandoval de la @SFP_mx sólo confirma que en la 4T lo único que importa es el poder. Ahora deberán investigarla a ella, a su familia y a quienes solapó. AMLO reconoce su trabajo pero consuma la venganza de @felixsalgadomac. La corrupción seguirá”, alertó el diputado Yunes Landa, también a través de la red social Twitter, donde se identifica como @HectorYunes.

El despido de @Irma_Sandoval de la @SFP_mx sólo confirma que en la 4T lo único que importa es el poder. Ahora deberán investigarla a ella, a su familia y a quienes solapó. AMLO reconoce su trabajo pero consuma la venganza de @felixsalgadomac. La corrupción seguirá. pic.twitter.com/jNLnVrfs3J — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) June 21, 2021

Por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la diputada Lorena Villavicencio lamentó que la secretaria Irma Eréndira Sandoval se haya prestado a encabezar la dependencia sin combatir de manera frontal la corrupción, aunado a que los escándalos en su entorno, por la falta de transparencia en su patrimonio, le restaron toda autoridad.

Villavicencio Ayala afirmó que durante su desempeño, no se vio una intervención seria y frontal frente a irregularidades que involucraron a otros funcionarios públicos; aunado a que privilegió su protagonismo personal.