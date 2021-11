¡Qué apliquen la austeridad republicana!, reclama AMLO al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está en su derecho de inconformarse ante instancias legales para por el recorte a su presupuesto en el 2022, pero consideró que con lo aprobado, el organismo tiene recursos suficientes para realizar la consulta de revocación de mandato de la presidencia de la República.

“Yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes… ¿cuánto les aprobaron de presupuesto? además, ¡que lleven a cabo un plan de austeridad!, ¡que se bajen los sueldos!, ganan mucho los consejeros, ganan el doble de lo que gana el presidente, ¡se rayan! Que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos: austeridad republicana y alcanza el presupuesto… Son 19 mil millones ¿cómo no les va a alcanzar?”, subrayó el titular del gobierno federal.

“Están en su derecho” de presentar una controversia constitucional, agregó López Obrador. “Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo; nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Durante mucho tiempo se pensó y algunos todavía siguen con esa idea de que el presupuesto es dinero del gobierno, ¡no! Es dinero del pueblo ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero que es del pueblo no le llegaba el pueblo, se dedicaba a otras cosas, ¡se quedaba arriba!”, insistió.

“Sí siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo”: AMLO

Al resaltar que si propuesta de presupuesto se aprobó por 273 a favor y 214 votos en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó a sus opositores: “nada de que ‘vamos a negociar, aquí están mis votos, qué me vas a dar’. Me llamó la atención que un diputado Moreira (Ruben, coordinador de la bancada del PRI)…amenaza y dice ‘cómo no hubo negociación, no hubo partidas de moche entonces, que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica’. Pues si no es conmigo, es con el pueblo”, apuntó.

“Sí no aprueban la reforma eléctrica pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. van a afianzarse. Sí no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas, van a terminar dandole la espalda no solo al General Cárdenas, al presidente López Mateos. No es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo”, agregó López Obrador.

“¿Qué es que no aprueben la reforma eléctrica?, ¿qué significa? —remarcó el Jefe del gobierno federal—, pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los del Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan. los integrantes de las clases medias, de las clases populares términos proporcionales ¿eso es lo que van a defender?”.

López Obrador retó a sus opositores: “¿me van a poner a mi contra la pared?, ¡no! no, no, no, no, no. Sí ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo. ¡Ya está decidido! cero corrupción, cero impunidad ¡a robar otra parte!, persistió el Presidente de la República.

“Yo agradezco mucho a los legisladores porque estuvieron como 4 días en todo este proceso y afortunadamente se aprobó el presupuesto, no por unanimidad porque todo el bloque conservador se opuso… Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, por eso fueron muy importante las elecciones pasadas, se agruparon todos, hicieron un bloque conservador porque no quería que se tuviese mayoría para no aprobar todos los apoyos al pueblo querían seguir con la misma estrategia de antes que el presupuesto se destinará favorecer a las minorías, la gente lo entendió muy bien… Imagínense si iban a votar por los que unos meses antes habían rechazado que se entregarán pensiones a los adultos mayores. El pueblo no es masoquista, no va a votar (por) sus verdugos o sus opresores”, finalizó el titular del gobierno federal.