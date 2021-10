Que AMLO “no le saque” y asista a entrega de la Medalla Belisario: PAN

El Presidente no está obligado a ir al Senado, se respeta su decisión de no acudir al Senado, dice el senador de Morena, Eduardo Ramírez.

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, llamó al Presidente de la República a que no tenga miedo de la pluralidad en esa cámara legislativa y acuda a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, a la senadora Ifigenia Martínez.

La senadora Kenia López recordó que en su momento, el Jefe del Ejecutivo también protestó y se manifestó en las calles, y ahora teme a que se le pueda mostrar una pancarta o a tener que escuchar a la oposición.

La legisladora recordó que pese a todas las críticas en su contra, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, “no se achicaron” y acudieron a la entrega de la presea señalada.

“A ver, vino el presidente Calderón todos los años, vino el Presidente Peña todos los años, ¿a qué le tiene miedo el Presidente López Obrador? ¿A la pluralidad, le tiene miedo a una pancarta?”, cuestionó.

“No le saque” a la pluralidad del Senado: Kenia López

Indicó que conforme a la norma del Congreso, con o sin la presencia del Primer Mandatario la presea más importante que entrega el Senado de la República, debe llegar a manos de los condecorados, en esta ocasión, la senadora Martínez.

“Yo le diría al Presidente de la República, ¡no le saque, venga al Senado de la República, no le tenga miedo a la pluralidad”, expresó.

AMLO, “violador serial de la Constitución”: Lilly Téllez

El Presidente López Obrador anunció este lunes en su conferencia matutina, que no se presentaría en el recinto senatorial, ante la posibilidad de recibir reclamos y ver protestas de la senadora del PAN, anteriormente integrante de Morena, Lilly Téllez.

La congresista publicó el pasado 1 de octubre un breve mensaje en su cuenta en Twitter, donde advirtió que le “haría frente” al Jefe del Ejecutivo Federal.

“El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador. vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”, publicó la senadora Téllez García.

No está obligado a ir al Senado, respetable su decisión: Morena

La presencia del Presidente López Obrador, en la ceremonia que tendrá lugar este jueves 7 de octubre, no es obligatoria, por lo que no habría ningún impedimento ni responsabilidad legal, si no asiste, recalcó el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez.

El expresidente del organismo parlamentario, señaló que se respeta la decisión del Primer Mandatario de no acudir al evento en que se entregará la citada condecoración al mérito cívico.