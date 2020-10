Punteros de encuesta por dirigencia de Morena continúan proselitismo

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral ha señalado que en el levantamiento de la encuesta para definir a quienes dirigirán a Morena no se tiene contemplada la campaña electoral, los tres principales candidatos a la presidencia continuarán este fin de semana con sus actividades proselitistas, es el caso de: Yeidckol Polevnsky, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general y candidata a la presidencia del partido, acudió a un evento en Ecatepec, en donde aseguró que defenderá a toda la militancia de Morena “con el mismo espíritu de una guerrillera”, en alusión a las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno.

Información relacionada: Las campañas en Morena y el fin de los fideicomisos

“Y como no nací en otra época y no pude ser guerrillera, pues no seré guerrillera armada pero si tengo el mismo espíritu para acabar con todo infame que se quiera meter en contra del presidente y en contra de Morena, de eso que no les quepa la menor duda”.

La candidata de Morena indicó que se debe formar a la militancia porque cuando llegan a cargos de elección pública no están preparados porque “sólo se ha buscado pelear por el dinero dentro del partido”, y advirtió que no pueden esperar a que el presidente resuelva todos los problemas del instituto político.

Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante la presidencia de Morena, afirmó que su contrincante Mario Delgado ha gastado cien veces más recursos en comparación a él en el proceso de renovación de la dirigencia nacional porque la mayor parte de sus actos con militantes los realiza a través de la plataforma Zoom.

Por último, acusó a algunos dirigentes de Morena de crear cacicazgos y advirtió que esas mismas prácticas son las que llevaron al deterioro al PRD, de ahí que se requiere un “trasplante de corazón a su partido”.