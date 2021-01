PT urge mensaje para que población no baje guardia ante Covid-19

Escucha la nota:



El Partido del Trabajo (PT) en el Senado solicitó que se transmita un mensaje, de que, hasta que no se alcance inmunidad de rebaño, no se habrá terminado la pandemia por Covid 19, y así “los mexicanos se comporten de manera responsable y no relajen sus medidas de protección personal”.

En un comunicado, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los 32 estados a que cumplan con la campaña de concientización.

Aseguró que si bien existe una vacuna, el riesgo de contagio y muerte continúa, por lo que es necesario “no bajar la guardia y continuar con la aplicación de las medidas de prevención”.

También, llamó a los concesionarios de radio y televisión “a estar a la altura de las circunstancias” para que sean una herramienta para la difusión de las campañas de concientización y educación para la población.

La senadora recordó que el 8 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19, donde el personal médico y la población de riesgo tendrán prioridad.

La legisladora afirmó que es necesario que la población tome conciencia sobre este protocolo de vacunación que comenzará en este mes, para que tengan en cuenta que, debido a las restricciones en la cadena de producción y distribución, solamente se podrán producir una cantidad limitada de vacunas para una población mundial de 7.5 mil millones de personas.