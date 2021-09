PT en San Lázaro van contra aerolíneas, por incidente con el diputado Armando Reyes

Escucha la nota:



La fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, advirtió que va en serio contra los cobros abusivos y no autorizados por parte de las aerolíneas que operan en el país, luego de que uno de sus integrantes, el diputado Armando Reyes, fuera obligado a descender de un vuelo por no querer pagar por el equipaje extra que llevaba consigo.

En conferencia en el Palacio Legislativo, el congresista insistió en que su bancada pedirá formalmente la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Jorge Arganis Díaz, para que explique si todos los cobros aplicados por las líneas aéreas están permitidos o no.

Información relacionada: Consejo Nacional del PAN sesionará para definir rumbo del proceso de renovación de la dirigencia

El secretario Díaz Leal deberá informar a la Cámara en qué estado se encuentran las concesiones en el sector, cuáles son sus obligaciones, cuáles han sido sancionadas por irregularidades, si las aerolíneas están pagando todos sus impuestos, y cuánto se ha recaudado, a partir de los cobros diferenciados que hacen las empresas aéreas.

Señaló que la comparecencia del secretario de Comunicaciones se planteará ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, tomando en cuenta que ya se aprobó la integración de comisiones y la semana entrante, se determinará quiénes son sus integrantes.

Asimismo, se promoverán reformas a la ley en la materia, para evitar abusos.

“Y haremos lo conducente para presentar las reformas necesarias y detener este tentativo atraco al pueblo de México. Hemos decidido citar al secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, y nos explique en qué apartado de la ley, de las concesiones a la aerolínea, se amparan todas estas políticas de perjuicio y de cobros millonarios a los usuarios”, sentenció.

Detalló que el pasado lunes 20 de septiembre, día en que sufrió el incidente referido, la aerolínea en la que viajaría actuó con “prepotencia y soberbia”, al no dejarlo volar por el tema del equipaje de mano, aunado a que otros ocho pasajeros fueron obligados a pagar de más, con la advertencia de que “pagas o no vuelas”.

Cobros extra en servicios son un “robo” de las aerolíneas: Reyes Ledesma

Acusó que la Guardia Nacional (GN) se está prestando a las “fechorías” de los concesionarios y por ello, también buscarán que su Comandante, el General Luis Rodríguez Bucio, rinda cuentas.

Al salir en defensa de su compañero de bancada, la diputada Margarita García afirmó que éste fue la víctima, no se portó prepotente y tampoco “sacó la charola”, para ejercer influencias como legislador federal.

García García dijo que ella misma ha atestiguado las arbitrariedades y atropellos de las líneas aéreas. Reclamó la “faltó al respeto” con la que fue tratado su compañero.

En tanto, Reyes Ledesma dijo que el PT defenderá al pueblo de los abusos y saqueos a su economía, por parte de los prestadores de servicios señalados.

Calificó como un “saqueo permanente” y un “robo”, todos los “servicios adicionales” con costo extra, que ofrecen e imponen las empresas del ramo.

Recalcó que el Legislativo debe revisar todos servicios adicionales que las aerolíneas están cobrando al pasajero, incluyendo los “chuchulucos” que se venden “a precio de oro” a bordo de las naves.

Se pronunció a favor de revisar la Ley de Aviación Civil, las concesiones a las empresas del sector, para que, todo cobro que no esté incluido en el del boleto del avión y no esté autorizado por la SCT, sea sancionado.

Tras asegurar que apenas hace uno o dos años, el pasajero tenía derecho a subir al avión con una carga de no más de 10 kilos y el equipaje de mano, sin costo extra, las líneas ya están lucrando con ese último elemento y amenazando a los pasajeros con que, si no pagan, no vuelan.