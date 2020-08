PT en San Lázaro sigue en la ruta de ser tercera fuerza; mantiene diálogo con PES

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), plantearon escenarios en la víspera del proceso de renovación de la Mesa Directiva en el recinto, a llevarse a cabo el próximo lunes 31 de agosto.

Los petistas se mantienen en la ruta de convertirse en tercera fuerza política, para reclamar la presidencia de San Lázaro, indicó el coordinador Reginaldo Sandoval.

En entrevista, el legislador subrayó que lo crucial del proceso, será garantizar la votación de dos terceras partes de los presentes en el Pleno, lo cual se logrará sólo si la coalición legislativa Juntos Haremos Historia, conformada por PT, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES) se mantiene unida.

“Si se mantiene el bloque con nosotros la coalición Juntos Haremos Historia, no tengo la menor duda de que llegamos a las dos terceras partes, que ese es el objetivo central. Si no se logra, ya veremos porque eso otra vez, son escenarios que no queremos caer en la especulación. Primero sobre lo que se va hilando y a partir de ahí hay la acción y la reacción política”, expresó.

Expresó que el diálogo con la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en San Lázaro se mantiene, aunado a que las acusaciones por presunta “compra” de diputados y diputadas, con ofrecimientos económicos o de futuras candidaturas, fueron lanzadas por una sola persona, no por los miembros de toda esa fracción parlamentaria.

“Pues nosotros nunca hemos tenido diferencias ni asperezas con el PES, más bien eran de allá para acá y sólo de un diputado, no del PES. Bueno, el PES como partido no existe, pues del grupo parlamentario. Estamos en eso, sí, estamos en diálogos y estamos en trabajo de reflexión”, agregó.

Respecto al llamado “acuerdo fundacional”, el diputado Sandoval Flores indicó que se exigirá su cumplimiento, conforme al criterio de que se considerará tercera fuerza política en la Cámara, a la bancada que tenga más integrantes, después de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), en la última semana del mes de agosto de 2020.

“Y en la ley está establecido que el tercer año, lo preside la tercera fuerza que se acredite en la última semana de agosto y será quien presida. Y bueno ya entendemos con claridad también que se necesitan las dos terceras partes” de la votación, remarcó.

En tanto, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, indicó que la Junta de Coordinación no ha entrado a la discusión de fondo del tema de la Mesa Directiva.

En la reunión realizada este lunes 17 de agosto, sólo se refrendó que la Sesión Preparatoria del 31 de agosto, en que se debe realizar el cambio en la presidencia de la Cámara, se realizará a las cinco de la tarde.

Si en ese momento no hay un acuerdo que permita lograr la votación de dos terceras partes de los presentes tanto de manera física como a distancia, la Mesa Directiva vigente seguirá en funciones hasta el 5 de septiembre, en espera de que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo.

Asimismo, la fracción del Sol Azteca en su conjunto, se pronunció a favor de respetar el llamado acuerdo fundacional firmado a inicio de la Legislatura, el cual señala que la tercera fuerza política registrada como tal en ese momento, es decir, en septiembre de 2018 y que hasta la fecha corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidirá.

La secretaria de la Mesa Directiva, Mónica Bautista, pidió que el cambio a realizar el próximo 31 de agosto, se lleve a cabo de manera pacífica y ordenada.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo Fernández, quien ha expresado reiteradamente su intención de dirigir la Cámara y presidir el Congreso de la Unión, aseguró haber “encontrado la fórmula” para que la mayoría en el recinto, mantenga la Junta de Coordinación Política, y también asuma la Directiva.

En rede sociales, el congresista llamó a la ciudadanía a no dar un solo voto al partido Revolucionario Institucional (PRI) ni al Partido Acción Nacional (PAN).

También agradeció los mensajes de apoyo para que él sea propuesto como nuevo presidente de la Cámara, publicados en redes sociales por uno de sus colaboradores en San Lázaro.

“La coalición “Juntos Haremos Historia” somos mayoría calificada en @Mx_Diputados. Así que encontré la fórmula para mantener la Jucopo y la presidencia de la MD. Ni un voto al @PRI_Nacional, ni un voto a #AccionNarconal @AccionNacional”, escribió textualmente en su cuenta en Twitter, @fernandeznorona.

El legislador también advirtió que existe una campaña de descalificación hacia el coordinador de Morena en la Cámara, Mario Delgado, asociada a la “disputa” por la dirigencia de ese partido y su supuesta postura a favor de que el PRI presida el recinto.

“Hay una campaña de descalificación a @mario_delgado que tiene que ver con la disputa interna por la dirección de @PartidoMorenaMx. Yo no veo un solo elemento que me indique que Mario apoya al @PRI_Nacional para presidir @Mx_Diputados”, agregó en redes sociales.