“Pruebas”, reta AMLO a FCH tras señalamientos en España

Desde Puebla donde realizó su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex mandatario federal, Felipe Calderón a que presentara pruebas de las acusaciones que profirió en su contra en España; “cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, para desviar la atención porque tenemos nosotros trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso, ¿con qué autoridad moral? si su secretario de Seguridad está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, enfatizó López Obrador.

Cabe recordar que en la convención nacional del Partido Popular en España, el ex presidente Felipe Calderón dijo que se incita a la polarización por el poder en México para “tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos, la criminalidad entre ellos, el nulo crecimiento económico en tres años el terrible problema de la complicidad y la corrupción con los criminales”, además, se quejó del manejo de la pandemia del Coronavirus que “ha mandado a la tumba a más de 600 mil mexicanos”.

“Hay más conservadores en la Del Valle que en las Lomas”: AMLO

El presidente de México recriminó que este posicionamiento no solo es de Calderón, sino también de Vicente Fox, de Diego Fernández de Cevallos y de “millones que piensan así en nuestro país… Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en las Lomas (en la ciudad de México)”, agregó al comentar que “ni modo que haya de 10 millones o 15 millones en las Lomas, ¡no! está extendido y existe”.

“No son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, individualismo, también de corrupción, de clasicismo, de racismo y yo toco este tema y no lo personalizó, si no lo hago extensivo para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal”.

Al justificar que es necesario hacer estas aclaraciones a las nuevas generaciones, López Obrador agregó que “no sólo me importan los jóvenes de familias liberales, me importan todos los jóvenes, y además hay muchos jóvenes que se rebelan y… pueden venir de familias de pensamiento conservador y decir ‘no estoy de acuerdo’” finalizó.