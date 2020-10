‘Proyecto Vive’ buscar dar herramientas para el desarrollo económico de mujeres

Escucha la nota:



La Organización de Estados Americanos (OEA) y The Trust for the Americas presentaron avances del “Proyecto VIVE” que busca ofrecer herramientas para el desarrollo económico de las mujeres en México en condición de vulnerabilidad para empoderarlas a través de la capacitación en ventas, promotoría, atención al cliente y habilidades para la vida.

Durante la presentación, Aníbal Quiñónez, representante de la OEA en México destacó la importancia de acortar la brecha en la obtención de ingresos entre hombres y mujeres.

Información relacionada: Llama ONU a México a no hacer más recortes a programa de mujeres

“Actualmente en México un grupo pequeño de mujeres en edad productiva hacen parte del campo laboral frente a un mayor número por parte de los hombres. Es importante sumar esfuerzos con el fin de reducir la brecha, en este caso, del caso y 50 por ciento en la obtención de ingresos que existe entre hombres y mujeres quienes deciden emprender”, enfatizó.

Indicó que en México se ha implementado durante cuatro años el proyecto capacitando a alrededor de 72 mil personas en su mayoría mujeres para ampliar su potencial de empleabilidad, oportunidades económicas y contribuir al emprendimiento de la mujer.

A su vez, Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres alertó sobre los retos que enfrenta este sector para alcanzar sus metas y prevenir la violencia de género, que aumentó durante el confinamiento por pandemia de Covid-19.

Entre los tipos de violencia está la que se ejerce en los hogares, durante el noviazgo, además de la violencia cibernética al ser expuestas mediante fotografías íntimas que se distribuyen en redes sociales, violencia que genera impactos significativos en la vida de las mujeres.

“Hemos denunciado CIM que la mayoría que la mayoría de los diseños de política pública y programas que se están haciendo no son neutrales al género, no tienen acciones afirmativas y no nos involucran, creer en los emprendedurismos significa hacer una reserva presupuestal para que los estados pueden llegar a las mujeres”, remarcó.

Agregó que “si no se hace de esa forma, si no se hace en política financiera para que podamos accesar a los recursos financieros y a los recursos de trabajo y a los recursos de la tierra, si no se hacen estas reformas y estas acciones afirmativas las mujeres vamos a quedar fuera”.

El Proyecto VIVE lleva a cabo cursos virtuales gratuitos transmitidos por Facebook cuyos contenidos sirven para aprender sobre liderazgo, ventas, atención al cliente y emprendimiento. Además de cursos sobre prevención de violencia hacia las niñas y mujeres.