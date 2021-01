Protestan feministas en sede de Morena contra Félix Salgado Macedonio

También, militantes de varios estados y municipios mexiquenses demandaron que no se postulen a candidatos que no sean afiliados al partido.

Un grupo de feminista se pronunció en contra de las aspiraciones políticas de Félix Salgado Macedonio, precandidato a la gubernatura de Guerrero, por las tres denuncias en su contra por violación sexual.

Ellas tenían el rostro cubierto y en su mayoría vestían de negro y realizaron pintas al exterior del inmueble y con el grito “un violador no será gobernador”, demandaron que Morena no nombre a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero.

A la par un grupo de militantes de varios estados y municipios mexiquenses entraron a las instalaciones del partido en demanda de que no se postulen a candidatos que no sean afiliados a Morena.

En voz de Juan Cáceres, fundador de ese partido en Tabasco, advirtieron que esperarán al interior de la sede nacional hasta que el líder nacional, Mario Delgado, los atienda.

“Nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que se abra el diálogo con Mario Delgado… Confiamos con Citlali porque desde la vez pasada ha escuchado las voces de las 32 entidades de la República, de la inconformidad que existe en todo México, porque no vamos a permitir la imposición estamos cansados”, dijo.

Incluso, señalaron que si Mario Delgado no reconoce a las bases de Morena para las candidaturas pedirán su destitución.

“Los estatutos de Morena son claros, las bases de Morena son prioritarias para ocupar escaños y esa inconformidad que existe en todo México no la vamos a permitir, más imposición, estamos cansados, si Mario no respeta lo que dice la militancia, nosotros no lo reconoces y vamos a pedir su destitución”, señalaron.