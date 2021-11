Propuesta de AMLO para Banxico divide opiniones en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, la propuesta del Presidente de la República, de nombrar gobernadora del Banco de México a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez, dividió opiniones.

Integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) salieron en defensa del planteamiento del Jefe del Ejecutivo.

“Yo me siento contento por esa decisión del Presidente. Sería, además, la primera mujer, una mujer joven con disciplina, seriedad y profesionalismo me parece una gran candidata y estoy seguro que será una gran gobernadora”, indicó el presidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo, Sergio Gutiérrez.

Por el contrario, congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que la funcionaria no tiene el perfil y no cumple los requisitos establecidos en la ley, para ocupar el puesto.

La diputada Patricia Terrazas, expresidenta de la Comisión de Hacienda del recinto en la anterior Legislatura, afirmó que la subsecretaria Rodríguez Ceja podría y sería una destacada integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central, pero no cumple las especificaciones técnicas para dirigir la institución.

“Pero no puede ser gobernadora porque para ello tendría que tener cuando menos 3 años dentro de la Junta, entonces ella no reúne el perfil. El perfil que debe tener el gobernador es contar con una experiencia de al menos 5 años en el tema financiero y ella no tiene el perfil de los 5 años en alta dirección en el sistema financiero”, manifestó.