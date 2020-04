Proponen trasladar a internas a penal federal con sus hijos por Covid-19

Escucha la nota:



La organización Reinserta propuso al gobierno federal, trasladar a mujeres en prisión con sus hijas e hijos al Centro de Prevención Social Federal Nº 16, ubicado en el Estado de Morelos, para evitar la separación de los menores ante la pandemia por Covid-19.

A través de un comunicado, realizó la petición a las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al recordar que, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, los menores tienen derecho a permanecer con sus madres.

El Centro de Prevención Social Federal No. 16 cuenta con un área de maternidad que tiene cerca de 200 lugares disponibles, a los cuales podrían trasladarse las madres y sus hijas e hijos durante esta contingencia, aseguró.

Hoy, México te necesita. Ayúdanos a salvaguardar la salud de las niñas y niños que nacen y viven en prisión. 🙏 https://t.co/1ZrzXMN28h — Reinserta (@Reinserta) April 21, 2020

La organización apuntó que es entendible que debido a la pandemia se deben tomar decisiones extraordinarias para salvaguardar su integridad, sin embargo la posibilidad de que niñas y niños sean separados de sus madres sin un proceso de preparación adecuado, puede tener graves efectos sobre su bienestar y provocar incluso, efectos de trauma.

Las opciones para las niñas y niños son limitadas: quienes cuentan con familiares fuera podrán irse con ellos. Sin embargo, muchas niñas y niños no tendrán a donde ir y serán llevados a espacios donde no conocen a nadie ni tienen redes de apoyo, lo que aumentará la ansiedad producida por la separación. Esto se agravará para aquellos que no han tenido contacto con el exterior, subrayó.

Finalmente, Reinserta señaló que el objetivo de la propuesta es promover que los menores puedan permanecer junto a sus madres y continuar fortaleciendo el vínculo, especialmente en el caso de las mujeres que se encuentran en etapa de la lactancia y por ello advirtió que, realizar una transición inadecuada tendrá efectos negativos que pueden manifestarse como problemas en la autorregulación, regulación social, autoconcepto y autoestima.