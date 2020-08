Propone SFP reforma a Ley de Adquisiciones

“Tenemos que diseñar instituciones que garanticen la observancia de la ley, no sólo en éste, sino en los gobiernos que sigan”, dijo la titular de la SFP.

La titular de la secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval propuso al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ampliar la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, que busca eliminar la simulación en los procesos competitivos en esta materia, y fortalecer la fiscalización desde la dependencia.

Lo anterior, garantizando a la secretaría su facultad de interpretación de la Ley, lo cual ocurre actualmente únicamente para la secretaría de Hacienda.

“Tenemos que diseñar instituciones que garanticen la observancia de la ley, no sólo en éste, sino en los gobiernos que sigan”, dijo.

La funcionaria dejó en claro que de ninguna forma se busca eliminar los recursos para la cultura, la ciencia o el deporte, sino que esos apoyos se ejerzan de manera transparente, honesta y con rendición de cuentas.

Detalló que en la administración aún existen 60 fideicomisos sin vínculo alguno con pensiones, derechos laborales o instrumentos de deuda del Estado mexicano que pueden desaparecer para recuperar los recursos que se requieren para afrontar los desafíos económicos del país.

Destacó ante legisladores que se restableció la fiscalización con un enfoque preventivo, y en 2019 se realizaron casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los que derivaron más de 10 mil observaciones, lo que nos ha permitido evitar y corregir desfalcos.

Detalló que entre 2019 y 2020 se validaron recuperaciones a través de los Órganos Internos de Control por más de 2 mil millones de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que convierte a la SFP en una secretaría autosustentable.

Resaltó que tan sólo en el último año impuso más de 2 mil sanciones a servidoras y servidores públicos que, por primera vez en la historia, alcanzaron a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, y a un ex director general de Pemex, Emilio Lozoya cuya sanción fue refrendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que demuestra que en este gobierno no hay perdón ni olvido de la corrupción.