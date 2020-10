Propone PRI que el Estado defienda a militares enjuiciados en el extranjero

El partido no ha determinado si la propuesta busca la defensa del ex titular de Sedena, Salvador Cienfuegos, detenido en EEUU.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas señaló que su partido propone un acuerdo “para que el Estado sufrague la defensa de exfuncionarios y funcionarios de seguridad nacional que sirviendo a la patria -y sin condenas en México- enfrenten juicios en el extranjero”.

Cabe señalar que actualmente Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno del priista de Enrique Peña Nieto, se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos por presuntos vínculos y operaciones con organizaciones del narcotráfico en México y aún cuando no hace referencia directa al caso, el partido no ha aclarado si este es el antecedente de la propuesta y a quien la presentaría.

“En el Partido Revolucionario Institucional nos sentimos orgullosos de contar con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada porque siempre han actuado a favor de los intereses superiores de la nación con disciplina, entrega, sacrificio y dedicación”, señaló Moreno Cárdenas.

Abundó en su mensaje en redes que “en cada soldado, en cada marino, en cada piloto hay un mexicano dispuesto a dar la vida por México, en ellos depositamos nuestra confianza absoluta y los reconocemos por una historia dedicada a la construcción de la paz y salvaguardar la soberanía nacional”.

El PRI no ha detallado ante quien se presentará o cuando la propuesta y si esta buscaría la defensa de Salvador Cienfuegos o incluso de quién es autoría la iniciativa.