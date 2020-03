Propone AMLO a EEUU acelerar T-MEC una vez pasado el Covid-19

Escucha la nota:



Ante la emergencia del coronavirus ya estamos trabajando, apunta el presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que, en el caso de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat ha dispuesto de facilidades hospitalarias por la posible llegada de enfermos de este mal respiratorio que afecta gravemente a menores de 5 y mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos o inmunotepresivos.

“Los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades; vamos a salir adelante. Vamos a salvar este obstáculo del Coronavirus, pero no queremos que se nos quede la economía muy deteriorada, que no se nos deprecie el peso, que no haya desempleo; que podamos pronto recuperamos”, indicó el jefe del Ejecutivo mexicano.

López Obrador dijo que el sábado de este fin de semana habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y que una de las cosas que le propuso fue que se apresurara la entrada en vigor, que funcione el tratado de libre comercio de Norteamérica; que tan pronto pase esto del coronavirus, comencemos con el fortalecimiento de nuestra economía”, resaltó el presidente de la República en un mensaje grabado en vídeo difundido en sus redes sociales.

Desde un hospital con 120 camas disponibles, el presidente de la República anunció que en el caso de 10 hospitales que habían sido abandonados por pasadas administraciones y que en los últimos meses han sido terminados, pero aún no están equipados o falta personal para su operación, se ha instruido al Ejército mexicano que tome las riendas y brinde el servicio médico de emergencia; también ha ordenado a la Secretaría de hacienda y crédito público que entregue los recursos necesarios a la Defensa Nacional para que lleve a cabo estas tareas de emergencia.

López Obrador aclaró que estas acciones son parte del plan de DNIII y el Plan Marina, en donde las fuerzas armadas reforzarán la atención sanitaria ante la posible propagación masiva del Coronavirus en México.

Insistió el primer mandatario mexicano que en estas acciones de emergencia, seguirán operando regularmente los centros de salud del Insabi, a cargo de los gobiernos estatales, del ISSSTE, del IMSS y de Pemex.