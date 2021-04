Propondrá AMLO a Joe Biden desplegar el programa Sembrando Vida

Escucha la nota:



Desde su Quinta en Palenque, Chiapas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador indicó que el próximo jueves propondrá a su homólogo estadunidense, Joe Biden, desplegar el programa Sembrando Vida hacia Centroamérica.

En la cumbre sobre cambio climático, se propondrá al gobierno estadunidense un plan para sembrar árboles frutales y maderables; “podemos sembrar en 3 años, 3 millones de hectáreas y dar hasta 1 millón 200, un millón 300 mil empleos a hermanos centroamericanos y también mexicanos de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Esto nos permitiría ordenar el flujo migratorio, el pasado mes de marzo se desbordó y lo peor es que ahora los polleros los traficantes de personas están sugiriendo, además de que cobran bastante, de que lleven niños los migrantes, cosa que se me hace inhumana, cruel, indeseable, vil”, agregó el presidente de México.

«Cedro y caoba

viven pareja del paraíso

cuya manzana mi sangre moja.

Al pie del cedro,

húmedo aroma.

Por su paloma

torcaz y cielo, subió una rama

sonoramente dodecaedro». Carlos Pellicerhttps://t.co/gpRxYQIB26 pic.twitter.com/KIupFYrpH4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2021

“Podríamos hacer un acuerdo, ‘a ver, te apoyamos para que siembres tu parcela; si vas a sembrar el café, si vas a sembrar cacao, pues son 3 años, te apoyamos 3 años y más. Pero a los 3 años ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho, en automático, a una visa de trabajo por 6 meses para Estados Unidos; vas meses y regresas a tu pueblo. Y luego 3 años, después de tener tu visa de trabajo con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense’”, indicó.

“Es ordenar el flujo migratorio no estar rechazando y no aplicar medidas coercitivas, los migrantes son seres extraordinarios, el mundo se ha hecho con migrantes todos tenemos que ver con migrantes”, apuntó el primer mandatario mexicano.

En un mensaje grabado en video que difunde en sus redes sociales, el presidente López Obrador comentó que “nada más es cosa de ordenar el flujo migratorio, así como se hizo con el tratado de libre comercio. ¿Qué es lo que le quiero proponer al presidente Biden? Vamos a un tercer tratado a una tercera etapa vamos a hacer un acuerdo regional de migración, un acuerdo migratorio Canadá, Estados Unidos, México y los países hermanos Centroamericanos, un plan migratorio nosotros estamos dispuestos a ayudar”, apuntó López Obrador.

“Vamos a agregar a la propuesta de México en cuanto a cambio climático, dos cuestiones más. Una: no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas; aunque tenemos muchas reservas, hemos encontrado tres grandes yacimientos, ya no vamos a vender petróleo crudo, vamos a procesar toda nuestra materia prima en México y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Esto ¿Qué significa?, de que en vez de extraer como se hacía antes 3 millones 400 mil barriles diarios, vamos a poner un tope de no pasar de dos millones de barriles diarios. Esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones. no agotar, no acabarnos la herencia de las nuevas generaciones, actuar de manera responsable”, subrayó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Y lo otro que vamos a hacer también para contribuir a que mejore el medio ambiente es de que vamos a invertir en las hidroeléctricas que se construyeron desde hace muchos años en México pero tienen equipos ya obsoletos, turbinas de hace 40 años; vamos a cambiar estas turbinas para producir más energía con la misma agua. La Comisión de Energía Eléctrica con agua es lo más limpio que hay y lo más barato. Entonces vamos a intervenir 14 grandes y hidroeléctricas con nuevas turbinas y con nuevos equipos para generar energía eléctrica y no utilizar combustol, eso es lo que vamos a estar planteándole al presidente Biden nuestra cooperación para que cuidemos nuestro mundo, cuidemos nuestra naturaleza”, enfatizó López Obrador.

“Esa es la manera de fortalecer la actividad productiva comercial económica de América del Norte; sí no nos unimos en América, nos va a superar Asia y yo creo que podríamos llegar a un buen acuerdo complementándonos con tecnología, con inversiones, con fuerza de trabajo y sobre todo a partir de gobiernos democráticos y de respeto de nuestras soberanías”, concluyó López Obrador.