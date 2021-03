Pronostican nuevas tolvaneras debido al ingreso de otro frente frío

Escucha la nota:



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el próximo miércoles se espera el ingreso del frente frío 47, el cual podría generar nuevas tolvaneras, aunque no de la misma intensidad como la registrada ayer.

En conferencia de prensa, el titular del SMN, Jorge Zavala Hidalgo, comentó que la temporada de estiaje, la condición anormalmente seca y la existencia de amplias áreas con polvo o tierra suelta, fueron los factores que originaron las tolvaneras y nubes de polvo que cubrieron varias zonas de la Ciudad México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

“La condición que esperamos para el miércoles es otro frente, no tiene la misma característica; sin embargo, como tenemos las condiciones de suelo con muy baja humedad, seco, podría generar algunas tolvaneras, la magnitud de los vientos esperado no iguala a la que tuvimos el día de ayer pero sería el siguiente evento de este tipo, recordemos que en la temporada de frentes fríos estamos pronosticando 54, llevamos 46, no necesariamente es un evento tan extraño”.

Por su parte, el coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Paramo Figueroa, comentó que no se declaró la contingencia ambiental por la tolvanera que se registró ayer, debido a que no se alcanzaron los 215 microgramos por metro cúbico, además de que el Índice Aire y Salud, no está vinculado a los programas de contingencia atmosférica, los cuales atienden eventos extraordinarios de alta contaminación.

Ante ello, comentó que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Salud Pública, ello con el fin de hacer una actualización de los umbrales y procedimientos de activación y desactivación de las distintas fases de contingencia, además de que no se descarta implementar nuevas medidas para el tránsito vehicular y la actividad industrial.

“El estudio consiste en hacer una actualización de las fuentes de emisión, sobre todo de las principales que contribuyen, ya sea a las concentraciones de las partículas o las concentraciones de los precursores del ozono y ver, a partir de la identificación de estas fuentes, ver cuáles son, en caso de que se aplicaran diferentes esquemas de restricción, ya sea en el trafico vehicular o la actividad industrial o ya sea por otro paquete de medidas que estamos pensando explorar”.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, durante la noche del miércoles y el jueves se podrían registrar ráfagas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en zonas de San Luis Potosí y Zacatecas, debido al desplazamiento del frente frío número 47, en interacción con el aire cálido asociado a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Para el jueves se estiman rachas de 60 a 70 km/h en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.