Promueven diputados del PAN seguro de desempleo por 4 mil 402 pesos durante 4 meses

Diputados federales del PAN promueven reformas a la constitución y otras leyes para crear un seguro de desempleo en beneficio de las personas que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia.

Los legisladores por la Ciudad de México plantean que todas las personas mayores de 18 años que perdieron su empleo reciban 4 mil 402 pesos durante 4 meses.

En conferencia de prensa virtual, aseguraron que esta iniciativa sí es posible porque se cuenta con los recursos y porque al momento ya existen tres propuestas similares en la Cámara de Diputados.

Acción Nacional abierto al dialogo

Al respecto, el diputado Jorge Triana, aseguro que los legisladores de Acción Nacional están abiertos a un dialogo para lograr que esta propuesta sea aprobada.

“El tema ya genero consenso, y los hechos ahí están, no hay pretextos para que no se apruebe y por si puesto que estamos abiertos a que en este trabajo de dictaminación que se lleva a cabo en comisione, pues, puedan recoger lo mejor de cada una de las iniciativas, iremos de que en aras de que salga adelante el tema por la reforma posible y no por la reforma perfecta”, aseguró.

Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca explicó que el monto calculado para el Seguro de Desempleo sería de alrededor de 42 mil millones de pesos, con las cifras de desempleo actuales.

La iniciativa plantea reformar la Constitución y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el fin de crear incentivos para las empresas que contraten a las personas desempleadas.