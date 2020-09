Prohibir mañaneras en Hidalgo y Coahuila está inalterada: INE

Lorenzo Córdova, indicó que dicha decisión no altera el criterio de que en campañas no se puede transmitir la totalidad de las conferencias mañaneras del presidente.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para quitar de un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la prohibición a los concesionarios de radio y televisión de Hidalgo y Coahuila transmitir de forma ininterrumpida las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales y hasta la elección, que significaría del 5 de septiembre al 18 de octubre.

Sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que dicha decisión no altera el criterio de que en campañas no se puede transmitir la totalidad de las conferencias mañaneras del presidente, ya que representan propaganda gubernamental, por lo que en estos momentos esa decisión “esta inalterada y vigente”.

“Me parece que es pertinente señalar que el criterio de la Comisión esta inalterado por el momento y en consecuencia las prohibiciones que el mismo supone siguen vigentes, estamos ya en esta etapa de campaña en las entidades mencionadas, Coahuila e Hidalgo, y me parece importante no contribuir a la mala lectura que se ha hecho de la sentencia del Tribunal que hoy estamos acatando”

Córdova señaló que los magistrados electorales no se pronunciaron sobre la legalidad o no de las conferencias mañaneras, sino de que el Instituto resolvió algo que no le estaban preguntando por lo que solo deben cambiarlo la publicación.

“Que es muy precisa y específica, ordena simplemente al INE a quitar algo que no le fue consultado en su momento y eso es lo que estamos haciendo”

El Tribunal pidió al INE realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado, con la modificación ordenada.