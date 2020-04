Prohiben cremación de no identificados fallecidos por Covid-19

Escucha la nota:



De manera oficial, el gobierno federal prohibió la incineración de los cuerpos no identificados o identificados y no reclamados, fallecidos a causa de Covid-19, al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este documento firmado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, por la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, busca garantizar que, a pesar de la emergencia sanitaria por Coronavirus, se respete la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP).

La Ley establece que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias y ante la pandemia por Coronavirus, se determinó que la Organización Mundial de la Salud no obliga a la incineración de las víctimas de esta enfermedad.

El documento oficializado a través de la edición vespertina de este viernes, deja en claro que ante este momento de emergencia, los estados, a pesar de ser autónomos de la determinación del tratamiento legal de los cadáveres, deberán sujetarse a este acuerdo.

El acuerdo también prohíbe a todos los gobiernos inhumar los cadáveres de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en las fosas comunes existentes y se deberán depositar en tumbas individuales o fosas específicas; pero también deja en claro que no se podrá realizar exhumación de cuerpos antes de 180 días a partir de la fecha en que se haya inhumado.

También especifica que en el caso de una una persona fallecida no identificada o identificada no reclamada, cuya causa de defunción se presuma sea por Covid-19 y sin datos de muerte violenta o de otra causal de muerte, las autoridades encargadas del manejo de los cadáveres deberán emitir un informe en formato libre que acredite que se realizó un examen externo del cadáver (por las circunstancias no una necropsia), que se cuenta con la fotografía del rostro, rasgos individualizantes, así como datos biométricos (huellas digitales, muestras genéticas con las debidas precauciones) y demás información de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Todos los datos para la posible identificación de éstos cuerpos deberán ser entregados por las autoridades a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Local de Búsqueda en la entidad federativa de que se trate, con la finalidad de que se centralice dicha información en el Sistema Nacional de Búsqueda con fines de búsqueda e identificación.