Programa de alimentación escolar 'para el bienestar', propone PT en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido del Trabajo (PT) se propuso crear el “Programa de Alimentación Escolar para el Bienestar”, con el fin de implementar de manera obligatoria, la entrega de desayunos y una “colación” nutritiva a todos los alumnos del país.

En caso de ser necesario, en la escuela se brindará una comida y una segunda “colación” a los estudiantes, dice la propuesta de reforma planteada por la diputada petista Celeste Sánchez.

Lo anterior, pese a que la fracción petista y los demás legisladores del bloque mayoritario en el recinto, avalaron la desaparición del programa de Comedores Comunitarios y del programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuando ambos mecanismos permitían el acceso a la alimentación.

La iniciativa refiere que para el diseño del programa participarán la Secretaría de Educación, las secretarías en esa materia a nivel estatal, la Secretaría de Salud Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, así como los DIF estatales.

Respecto a los recursos por asignar para implementar la medida, indica que se ajustará al principio de “gradualidad”, comenzando su aplicación en escuelas con mayor grado de marginación y carencias alimentarias, y deberá alcanzar la cobertura universal en 2024.

Alimentación en la escuela

La congresista planteó cambios a la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Programa referido.

Aunado al suministro gratuito de alimentos nutritivos en la escuela, si es necesario dos veces al día, el planteamiento señala que las autoridades educativas deberán garantizar que en los colegios haya profesionales en materia de nutrición, con el fin de dar seguimiento al programa y la salud de los alumnos.

Refirió que en abril de 2020, el Ejecutivo Federal anunció la implementación del Programa de Desayunos Escolares Calientes, que implicaba dar a los estudiantes leche descremada o agua natural, un platillo fuerte que incluya al menos 70 gramos de verdura, cereal integral, leguminosas y /o un alimento de origen animal, así como una porción de fruta fresca.

El programa se aplicó en 80 mil 746 escuelas, en las que se repartieron seis millones 92 mil raciones de alimentos.

Acciones insuficientes

La diputada Sánchez Romero destacó, en su iniciativa, acciones implementadas por el Gobierno Federal para atender problemas de nutrición, sobrepeso y obesidad entre la población, incluyendo a los menores de edad, como las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana en materia de etiquetado frontal de alimentos.

No obstante, la situación de pobreza que viven 55.7 millones de personas en el país, así como el hecho de que el 50.6 por ciento de la población en México “vive por debajo de la línea de bienestar”, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2020, obliga a reforzar acciones en la materia.

Añadió que de acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, los niños y adolescentes mexicanos se ven más afectados por las carencias económicas. El estudio Pobreza Infantil y Adolescente de México 2008-2016, indica que el 51.1 por ciento de la población de 0 a 17 años, vivía en esa condición, mientras que la población para la población en general era menor, de 43.6 por ciento.

En tanto, agregó, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSAUT, estimó que en el país, el 2.8 por ciento de los menores de cinco años tienen bajo peso, el 13.6 por ciento tienen talla baja, 1.6 tiene desnutrición aguda; mientras que el 59 por ciento de los niños no tienen “diversidad alimentaria”; y el 18 por ciento de la población encuestada, no come frutas y verduras a diario.

El estudio de Medición de Pobreza 2020, de CONEVAL, señala que en el país más del 28.6 millones de personas, más del 22 por ciento de la población no tienen acceso a alimentación nutritiva y de calidad, y 19.2 por ciento tiene rezago educativo.