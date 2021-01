Profesores y conserjes en Campeche serán vacunados contra Covid: AMLO

Escucha la nota:



Pese a que esta semana Campeche podría regresar a semáforo sanitario amarillo —como adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves—, si se aplicará la vacuna anti COVID para 20 mil trabajadores de la educación que atienden unas mil 500 escuelas en esa entidad.

“No es para regresar a clases a partir de la próxima semana, porque faltaría la segunda dosis; es iniciar ya, adelantarnos. Campeche está en verde y me informaron que ya pasa a amarillo ahora con la nueva evaluación, pero de todas maneras, como han estado mucho tiempo en (semáforo sanitario) verde y apenas entraron amarillo vamos a vacunar a los maestros”, explicó el primer mandatario mexicano.

“A los 21 días —de la aplicación de la primera dosis para vacunar con la segunda— que es el plazo mínimo, puede aguantar más tiempo. Pfizer y la Organización Mundial de la Salud están llegando a un acuerdo para ampliar a más de 21 días, en eso están. Se aplica la vacuna este fin de semana y tendremos que esperar hasta la segunda aplicación y ahí si empezaríamos (la preparación para regresar a las escuelas en Campeche), pero eso es adelantarnos. Es ir avanzando en eso, porque si necesitamos regresar a las clases presenciales y es un acuerdo con los maestros, ellos están ayudando; la mayoría de los maestros están pendientes de los alumnos, pero ya quedemos que la educación sea normal, presencial y por eso empezamos en Campeche”, detalló el Jefe del Ejecutivo federal.

Antes de que cierre esta semana se informará el plan de vacunación en Campeche; “hay como mil 500 escuelas en Campeche, porque no sólo ahí, también (planteles) multigrados en comunidades muy pequeñas. Vamos a buscar que los centros de vacunación estén los más cercano posible, no en los mil 500 centros de educación… se habló de 20 mil trabajadores de la educación en Campeche, no sólo maestros, sino también los que cuidan las escuelas, conserjes, inspectores, todos los que tienen que ver con la educación. Se está revisando el censo porque hay maestros que tienen doble doble plaza, porque dan clases en la mañana y en la tarde entonces se está revisando bien el censo”, finalizó el presidente López Obrador.