Priistas exigen a su partido votar conta reforma eléctrica de AMLO

Militantes del PRI encabezados por Nayeli Gutiérrez, quien ya fue expulsada del partido, exigen a los legisladores del tricolor votar en contra de la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en un restaurante ubicado frente a la sede nacional del PRI, donde se refugiaron ante las amenazas que recibieron si realizaban alguna protesta frente en el partido, los militantes informaron que ya se entregó a los legisladores del PRI una carta para que se comprometan a no avalar dicha reforma.

Nallely Gutiérrez, ex secretaria de Organización del PRI y quien ya impugnó su expulsión, dijo que si los legisladores votan a favor de la reforma serán considerados como traidores al partido.

“Les estamos solicitando tres cosas muy importantes: una, que firmen ante notario público que no se van a ir del grupo parlamentario del PRI; dos, que no van a votar a favor de las reformas constitucionales; y tres, que no van a utilizar la ausencia o el abstencionismo para beneficiar esas votaciones”, afirmó.

La lideresa de la Corriente PRI Legitimo aseguró que si respaldan la reforma se erigirán como un PRI alterno y promoverán la expulsión del dirigente Alejandro Moreno.

Resaltó que tanto Alejandro Moreno como Rubén Moreira negocian con esta reforma a cambio de impunidad ante las anomalías en sus fortunas.