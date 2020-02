PRI resta crédito a investigación contra EPN por caso Lozoya

Miguel Ángel Osorio, ex secretario de la Segob, indicó que no puede hablar de una posible persecución contra Enrique Peña Nieto a partir de lo que salió en un medio de comunicación.

Senadores del PRI restaron crédito a la versión periodística que habla de una supuesta investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por el caso Lozoya y se pronunciaron por esperar a conocer lo que diga la autoridad sobre este tema.

En entrevista, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que más allá de lo que diga un medio de comunicación, como el Wall Street Journal, lo que hay que ver es lo que dice la autoridad.

Recordó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene conocimiento de nada sobre este asunto, por lo que, dijo, si no hay una denuncia ni un planteamiento al respecto, “no hay mucho qué comentar”.

Miguel Ángel Osorio Chong indicó que no puede hablar de una posible persecución contra Enrique Peña Nieto a partir de lo que salió en un medio de comunicación.

De igual forma, la senadora Claudia Ruiz Massieu resaltó que sólo la Fiscalía General de la República sabe si tiene o no alguna investigación que involucre al ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que, dijo, no hay quedar mucho crédito a las versiones periodísticas.