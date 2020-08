PRI presidirá mesa en la Cámara de Diputados: René Cisneros

Escucha la nota:



El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, aseguró que “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer pero vamos a presidir la mesa”.

Acompañado por el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, el diputado subrayó que su partido no tienen “ninguna otra inquietud de no sea la de poder contribuir a que este país resuelva sus problemas y salga adelante. Problemas por cierto, que son muy graves. No somos nosotros los que propiciamos la anarquía, la confrontación que se está dando en otros grupos parlamentarios, que no nos quieran acusar”.

Moreno Cárdenas aseguró que para este lunes el grupo parlamentario de su partido tendrán los votos necesarios para ocupar la presidencia y precisó que aún cuando hasta este domingo están “empatados” en el número de legisladores para la ser la tercera fuerza política, se vale sumar compañeros, esto sin precisar si agregaran más legisladores a su bancada.

En este mismo espacio y luego de concluir la reunión plenaria de los diputados priístas realizada en la sede del partido, presentaron los ejes temáticos de su agenda legislativa que incluyen propuestas para enfrentar la pandemia del Covid-19; la reactivación económica y un paquete económico 2021; la agenda de género y la defensa de las instituciones entre otros.