PRI notifica a Ulises Ruiz y a Nallely Gutiérrez proceso de expulsión en su contra

Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez, quienes encabezaron la toma de los accesos a la sede nacional del PRI el 29 de junio, anunciaron que recibieron la notificación de las autoridades del partido donde se les informa que ha iniciado el proceso de expulsión en su contra.

El exgobernador de Oaxaca informó que su expulsión ha sido ordenada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, pero que de cualquier manera dará respuesta a la Comisión de Justicia Partidaria ante las acusaciones que hay en su contra, aunque este caso, dijo, lo ganará en el Tribunal Electoral.

Alejandro Moreno exige su expulsión

Indico que tiene la razón y que esto es resultado de su exigencia de que se rindan cuentas de los recursos que ha recibido el partido y también por los malos resultados en las elecciones del pasado 6 de junio.

“Es claro la orden que ya dio Alito, no hay tamaño, no hay quien se le pueda imponer o decirle que no tiene la razón, porque si no los quita, yo los entiendo, son compañeros del partido tienen miedo a perder sus chambas, entonces vamos a esperar eso, a seguir el procedimiento, yo creo que en 15 o 20 días, estará la resolución de expulsión, entonces ya entraremos al tribunal”, afirmo el exgobernador de Oaxaca.

Acusan a ‘Alito’

Por su parte, Nallely Gutiérrez consejera nacional del PRI también recibió la notificación de expulsión.

Denuncio que Alejandro Moreno, dirigente del partido, está incumpliendo las medidas preventivas que tiene dictadas, y puso en riesgo inminente a su familia, al notificarle la expulsión con cámaras en su domicilio.