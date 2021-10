PRI irá en bloque por reforma eléctrica: Moreno

Alejandro Moreno, líder del tricolor, pide al Gobierno no tratar de dividir a los diputados del tricolor.

Escucha la nota:



El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno advirtió al Gobierno federal que el grupo parlamentario del tricolor votará en bloque la reforma constitucional en materia eléctrica, por lo que no debe esforzarse en dividir a los legisladores.

En conferencia de prensa, dijo que a su partido nadie le pone fechas fatales, sin embargo, estimó que en un plazo de 45 días sería suficiente para desahogar la reforma y poder aprobarla en el Congreso.

Información relacionada: Empresas globales piden al Gobierno reconsiderar reforma eléctrica

Reitero el mensaje que ha manejado en los últimos días de que el PRI quiere escuchar las voces de los especialistas, pero también del sector social sobre este tema para tomar una decisión definitiva sobre el tema.

Ante las declaraciones de sus compañeros de la Coalición Va por México, de que el PRI debe definirse ya, Alejandro Moreno les pidió ser más inteligentes y no caer en el juego del gobierno.

“Y creo que en el consenso vamos a participar todos en la votación y vamos a ir como bloque monolítico a la decisión no tengan duda eso se los puedo adelantar, no vayan a decir que yo se los dije, pero si cree el gobierno que puede dividir la bancada en un sentido o en otro, eso no va a ocurrir, los priistas estamos sólidos”, advirtió.

Descartó que la coalición conformada con el PAN y PRD esté en riesgo por el tema de la reforma eléctrica, sin embargo, también comentó que el PRI es un partido nacional que debe estar listo para contender en las elecciones de 2022, por lo que no es obligatorio ir en alianza en todas las entidades donde habrá comicios el próximo año.