Prevención del suicidio: ¿Cómo identificar una depresión prolongada en una persona?

Cada 10 de septiembre, es considerado como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio (DMPS).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con la International Association for the Study of Pain (IASP) organizaron el día con el objetivo de demostrar que sí se pueden prevenir este tipo de actos.

En los últimos 45 años, el suicidio ha aumentado un 60 por ciento a nivel mundial, incluso, es considerado como una de las tres principales causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años.

¿Qué es el suicidio?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un problema complejo en el que se ven involucrados factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales e incluso, ambientales.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que existe el riesgo de que una persona piense en quitarse la vida cuando una persona con frecuencia siente ansiedad, tristeza y sobre todo, cuando piensa en la muerte.

Es importante tener en cuenta que ocho de cada diez personas que hablan de quitarse la vida con amigos o familiares lo cometen, por ello, es importante los mitos y prejuicios sobre dicho acto.

Suicidio en niños y adolescente

Una de las principales causas que impulsa a los menores de edad a intentar quitarse la vida es la ansiedad.

Incluso, las estadísticas señalan que más de 260 millones de personas sufren dicho trastorno y los principales afectados son las niñas, niños y adolescentes.

Recuerda que la identificación temprana, ante algún tema de salud mental es vital y un “síntoma” en común pueden ser

Cambios drásticos de humor

Insomnio

Falta o exceso de apetito

Aislamiento social

Tipos de Suicidio

Para la prevención del suicidio, los expertos en materia de salud resaltan que es importante evaluar cuál es el motivo que podría impulsar a una persona a provocar su propia muerte, los principales son:

Suicidio llamada de atención o grito de ayuda

Se trata cuando las personas intentan quitarse la vida para pedir ayuda ante hechos que no puede controlar.

Huida

Se trata cuando una persona piensa que es la única salida a sus problemas, sin embargo no desea morir sino dejar de sufrir.

De balance

Cuando después de un largo tiempo de hacerle frente a una situación conflictiva y dolorosa llegan a la conclusión que seguir viviendo “no les genera ningún tipo de ganancia”.

¿Cómo prevenir el suicidio?

Lo más importante es hablar y acudir con un especialista en salud mental como un psicólogo, además de demostrarle apoyo a la persona afectada para que vea que no está sola.

Recuerda que la prevención del suicidio es importante y sí se puede.