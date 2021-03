Prevén entre 10 y 12 contingencias ambientales en la ZMVM este 2021

Escucha la nota:



La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que para este año la temporada de ozono será muy intensa, lo que podría traer consigo importantes riesgos a la salud, particularmente en lo que se refiere a enfermedades respiratorias.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, comentó que para este año se pronostican entre 10 y 12 contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Este año, nuestros equipos técnicos han identificado que pueden ocurrir entre 10 y 12 condiciones de contingencia, esperemos que el trabajo, el compromiso de cada una de las personas de esta ciudad nos permitan evitarla y el punto aquí y en el que estamos de acuerdo es que no basta no llegar a contingencia, no debemos acercarnos a una condición de contingencia porque eso también, aunque nos quedemos uno o dos puntos debajo de entrar a una condición de contingencia, nos permite ver que no estamos en la mejor condición de la calidad del aire que necesitamos todos”.

Información relacionada: Cancelan representaciones masivas de Semana Santa en Edomex

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Paramo, comentó que a la fecha ya se registraron dos días en los que la calidad de aire se quedó a tres puntos de rebasar los niveles permitidos.

“Los pronósticos de eventos que pueden llevarnos a aplicar medidas de contingencia ambiental son elevados para esta temporada, las estimaciones que hizo la Secretaría del Medio Ambiente, así no lo indican y en los días recientes ya tuvimos varios de ellos que nos acercaron a eventos de contingencia ambiental. En dos casos estuvimos a tres unidades de concentración de alcanzar los niveles de contingencia y ha habido otros dos en donde ya estuvimos muy cerca también”.

Ante ello, las autoridades ambientales dieron a conocer que en caso de registrarse una contingencia ambiental se aplicarán una serie de medidas entre las que destacan: suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana; aplicar restricciones a la circulación adicionales a los vehículos con holograma 1 y 2, y suspensión de actividades de 5:00 a 22:00 horas para estaciones de servicio donde se encuentre operando el sistema de recuperación de vapores.