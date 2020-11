Prevén demócratas relación respetuosa entre México y EEUU

Representantes del partido Demócrata en México, celebraron el inminente triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos al considerar que se trata del fin de cuatro años de autoritarismo que se vivió con Donald Trump.

En entrevista con MVS Noticias, el representante demócrata en México, Greg Berger manifestó su júbilo por el triunfo del presidente virtual y destacó que por primera una mujer tendrá uno de los puestos más impotentes del gobierno estadounidense, Kamala Harris como vicepresidenta.

“Estamos muy contentos que después de cuatro años de estar larga la de prom ya por fin la amenaza del autoritarismo, de un presidente que ha hecho una relación muy estrecha con supremacistas blancas ese régimen por fin ya se acabó, hay jubilación, hay un sentido de alivio”, expuso.

Sobre el impacto que el triunfo de Biden tendrá para México, afirmó que la relación bilateral será recíproca y respetuosa.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020