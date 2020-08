Prevén 2 mil 700 sucursales de Banco del Bienestar para 2021

Escucha la nota:



La directora del banco del bienestar Diana Álvarez Maury sostuvo que la meta para el siguiente año es contar con dos mil setecientas sucursales en el país y reconoció que el proyecto tuvo un retraso por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional la funcionaria señaló que el objetivo es llevar las sucursales a todos los municipios del país, principalmente a las localidades más distantes en las cuales se realizará la dispersión de los programas de beneficio social del gobierno de México.

Información relacionada: AMLO anuncia enroque en Segob y Banco del Bienestar

“Lo que hemos comentado con Sedena es que en una segunda etapa para que esto no se valla atrasando es que ellos puedan no solamente construir todas las instalaciones si no que también se pudrieran hacer cargo del equipamiento, de tal manera que nos pudrieran entregar llave en mano, de la mano para todo el tema tecnológico y específico que se va a requerir en las sucursales, creemos que en las futuras etapas lo vamos a manejar de esa manera y nosotros concentrarnos tanto en la parte tecnológica sobre todo en la capacitación el personal para las sucursales”apuntó.

Diana Álvarez precisó que se tiene proyectado para finales de 2020 contar con mil trescientas cincuenta sucursales y un número igual al concluir 2021.

Mencionó que se privilegiará a las personas que vivan en el entorno de las sucursales para una eventual contratación y que no sean personas que provengan de otras latitudes.

“Estamos precisamente verificando que la capacitación sea no solamente técnica financiera de atención, sino realmente tenga esa mística de servicio de apoyo y que incluso a lo mejor personas que ya están participando en encontrar estas sucursales, los predios, los lugares, si tienen el entusiasmo por seguir participando puedan formar parte de los miembros de cada sucursal y en las sucursales se requiere personal de seguridad, dependiendo el número de cajeros automáticos o gerentes de sucursal”, puntualizó.

La funcionaria explicó que aquellas personas que formen parte de las sucursales del banco del bienestar deben contar como principal requisito con mística de servicio, para otorgar apoyo y servicio prácticamente como tutor.

En este sentido agradeció a la Secretaría de Defensa Nacional el apoyo otorgado para la construcción de las sucursales.

Subrayó que hasta el momento la SEDENA a construido 140 bancos del bienestar, 215 se encuentran en construcción y 72 están por iniciar las obras.