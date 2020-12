Prevé Cepal crecimiento de 8.3% para México en 2021

Escucha la nota:



La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena estimó un crecimiento para México en el 2021 del 3.8 por ciento, ligeramente superior al crecimiento que se espera para la región de América Latina.

En conferencia de prensa virtual, por ciento en 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.

“Nosotros esperamos en la recuperación de la actividad económica en México va a ser en tono al 3,8 por ciento, obviamente es una primera proyección, para el 2020 la caída ha sido muy fuerte de menos 9 por ciento, pero sí observamos una recuperación gradual en el tercer trimestre”, indicó.

Dijo que entre los elementos para el crecimiento de México, es el acceso a las vacunas, además de los apoyos que se están dando a las familias, la inversión y los recursos al sistema de salud.

Destacó como los riesgos la inflación y que no se mantenga el acceso a financiamientos en condiciones favorables. Además del manejo de la pandemia y la segunda ola de contagios.

Por ello, lanzó un llamado a la población para que no deje de seguir las recomendaciones sobe medidas sanitarias.

“Que no haya relajamiento de medida de prevención seguir con el cubrebocas, con la sana distancia, el lavado de manos, yo creo que esto es muy importante que la gente no crea que por ser Navidad Año Nuevo etc. se puede ir a Posadas, a fiestas y a todo yo sé que en México somos así los mexicanos nos encanta la pachanga pero no, ahora no si queremos vivir así de claro, y si queremos transitar este difícil periodo”, indicó.