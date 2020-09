Presupuesto 2021 será insuficiente, restrictivo y con austeridad nunca vista: Monreal

Escucha la nota:



El líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció que el paquete económico 2021 será insuficiente.

En redes sociales, difundió un mensaje en el cual admitió que, si bien privará la disciplina fiscal el año entrante, el presupuesto “será difícil” y obligará a mantener una austeridad y sobriedad en el gasto “nunca antes vista”.

“Observé que será un año difícil, evidentemente el presupuesto no es suficiente y no ajustará para atender las distintas exigencias que los ciudadanos y las ciudadanas están haciendo en estos días en los rubros distintos, el campo, la educación, la salud, la infraestructura, el empleo, la política social”, alertó.

“Es un presupuesto restrictivo pero con una disciplina fiscal extraordinaria. No más impuestos, no más cargas tributarias, no aumento a los mismos y no a la deuda. Con este presupuesto y con estas leyes de ingresos que en la práctica serán muy difíciles, pero que a todos nos obliga, los poderes y los órganos públicos, a mantener una sobriedad y una austeridad nunca antes vista”, recalcó.

En redes sociales, publicó un mensaje acompañado de un video, en el que destaca los puntos observados en su primera revisión la propuesta presupuestal del Ejecutivo Federal 2021.

Recordó que el presupuesto será aprobado en exclusiva por la Cámara de Diputados, mientras que al Senado toca revisar la parte fiscal y de ingresos del paquete de propuestas entregadas por la Secretaría de Hacienda.

Recalcó que las prioridades del gasto serán la salud, educación, infraestructura y la atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.