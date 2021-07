Presume AMLO mayoría en San Lázaro

Si no hubiésemos obtenido mayoría todos estos programas estarían en riesgo y no invento nada”, sentencia Andrés Manuel López Obrador.

El partido mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría y la va a seguir teniendo en la Cámara de Diputados, lo que asegura la continuidad de los programas sociales del Gobierno Federal, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De gira por Nogales, en Sonora, donde presentó obras urbanas, celebró que su partido haya obtenido la mayoría de la votación en las elecciones del pasado 6 de junio.

Programas sociales hubieran estado en riesgo

Si el bloque opositor hubiera ganado, los programas sociales habrían estado en riesgo, sentenció, retomando una de las advertencias utilizadas durante el periodo de campañas por los candidatos de su partido político y aliados, para convencer a la votación de votar por ellos y alertar sobre las consecuencias de dar el sufragio a la oposición.

“Si no hubiésemos obtenido mayoría, todos estos programas estarían en riesgo y no invento nada, no hablo al tanteo. Cuando propuse a la Cámara de Diputados que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el bloque conservador de la Cámara de Diputados votó en contra. Salió adelante porque teníamos mayoría, tenemos mayoría y vamos a seguir teniendo mayoría”, enfatizó AMLO.

En el último de los eventos de su gira de este sábado por Sonora, alabó las obras urbanas impulsadas a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en zonas fronterizas de escasos recursos.

Afirmó que gracias al voto mayoritario en las urnas, su gobierno podrá mantener vigentes programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, apoyos fiscales en la frontera, donde se autorizó un aumento del salario mínimo al doble y los combustibles tienen menor precio que en el resto del territorio nacional.

AMLO reconoce a Claudia Pavlovich

El Jefe del Ejecutivo también reconoció a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por haber trabajado de manera coordinada y por haber respetado la investidura presidencial. No hubo pleito, festinó.

También aprovechó para afirmar que al estado de Sonora le va a ir “requetebien” con el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo como gobernador.

Asimismo, AMLO aseveró que la vacunación en la frontera va avanzando y pronto se inmunizará a los jóvenes mayores de 18 años, a fin de emparejar con Estados Unidos la vacunación de la población y con ello, darle un mayor impulso a la recuperación económica en el marco de la pandemia por coronavirus.