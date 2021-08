Presidencia de José Luis Vargas en TEPJF, ya no es viable: Zaldívar

Escucha la nota:



El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se registra una crisis institucional.

Indicó que por este motivo, ya no es viable que el magistrado José Luis Vargas Valdez se mantenga como presidente del órgano jurisdiccional, al tiempo en el que puntualizó que a todo servidor público se le debe exigir rendir cuentas.

“Que la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal”, dijo.

Es momento, aseguró, de anteponer cualquier ambición personal al bien del país, al bien de la justicia electoral.

En este sentido, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) negó que exista algún veto para que alguno de los magistrados pueda ocupar la titularidad del máximo tribunal en materia electoral.

“Es un tema de qué es lo más conveniente en esta transición después de que se ha removido, por esta mayoría, al que era presidente del tribunal. Qué es lo que conviene, conviene de inmediato nombrar otro presidente o conviene dar un plazo de transición con un interinato para que permita un diálogo entre ellos para generar una candidatura que llegue mucho más legitimada”, aseguró.

Eso es realmente de lo que se está hablando en esta reunión, no hay veto a nadie y si ellos decidieran este interinato, el magistrado Reyes Rodríguez podría, sino recayera en él el interinato, electo posteriormente, esto es absolutamente falso, aclaró.

Del mismo modo, Arturo Zaldívar dejó en claro que la descomposición que se registra en el TEPJF por los conflictos internos, no es el reflejo del ambiente y de la mística del PJF.