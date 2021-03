Presentan propuestas para agenda feminista en Latinoamérica

Defensoras de derechos humanos feministas, activistas, académicas y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, formularon una serie de recomendaciones de la agenda feminista latinoamericana que incluye el derecho y trabajo de cuidados, medio ambiente y construcción de la paz y advirtieron que sin el avance de esta agenda será prácticamente imposible superar la crisis múltiple que ha agudizado la pandemia.

Estas recomendaciones fueron el resultado de tres talleres regionales convocados por la Fundación Fiedrich Ebert y tres de sus proyectos regionales: FESminismos, Transformación Social-Ecológica y FED Seguridad, mismas que se han presentado al Foro Generación Igualdad (FGI), reunión mundial convocada por ONU Mujeres y copresidida conjuntamente por los Gobiernos de México y Francia, que busca hacer un recuento de los avances y retos hacia la igualdad de género en el mundo, y que tendrá su primera parte del 29 al 31 de marzo de 2021.

Ailynn Torres, investigadora visitante de FLACSO Ecuador e integrante de la Red de FESminismos de la Fundación Friedrich Ebert, sostuvo que la pandemia ha colocado en el primer plano la centralidad de los cuidados para sostener la vida; ha propiciado un aumento de las necesidades de cuidados, ahora hiper concentradas en los espacios domésticos; y ha demostrado la fragilidad o inexistencia de sistemas de cuidados justos, basados en la corresponsabilidad entre Estados, mercados, familias y comunidades y entre hombres y mujeres, para perjuicio de las últimas.

Las mujeres de la región ya dedicaban, antes de la pandemia, el triple de tiempo al trabajo de cuidados y doméstico no remunerado que los hombres. La obligación de realizar ese trabajo es la razón principal por la cual las mujeres no consiguen autonomía económica vía los mercados laborales: casi una de cada tres latinoamericanas no cuenta con ingresos propios.

Mientras, las trabajadoras del hogar y cuidadoras remuneradas, es decir, el 11,1 por ciento de las mujeres empleadas en la región, realizan su trabajo en condiciones de elevada precariedad de salario, derechos, organización. La organización desigualadora del trabajo de cuidados reproduce desigualdad, empobrecimiento y dependencia económica de las mujeres, especialmente de las racializadas, migrantes, empobrecidas, jóvenes; al tiempo que limita el derecho a cuidados de grandes grupos de personas.

Olimpia Castillo, ambientalista mexicana, quien dirige la organización Comunicación y Educación Ambiental y Claudia Mejía, abogada colombiana, parte de la Red Nacional de Mujeres y del Movimiento Defendamos la Paz, participaron también en este evento.