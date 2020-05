Presentan guía a personal médico para atención sin discriminación a comunidad LGBTTI

Escucha la nota:



La presidenta del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, Mónica Maccise, advirtió que las personas homosexuales y trans han tenido una mayor afectación económica durante la emergencia sanitaria por Covid-19, viven una mayor exposición de discriminación con sus familias y tienen temor de que si requieren servicios médicos no se les reconozca su identidad y las decisiones sobre su salud no las tomen sus parejas o sus familias sociales.

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, explicó que se realizó una guía para el personal médico para que tengan un trato incluyente y facilitar que personas de confianza puedan tomar decisiones sobre su salud, porque el 49 por ciento han tenido problemas en su atención médica.

La titular de Conapred indicó que en México se sigue discriminando a esta comunidad, porque cuatro de cada 10 personas no estaría de acuerdo que su hijo se casara con una persona del mismo sexo, el 36 por ciento no rentaría una habitación a una persona trans, y cuatro de cada 10 no quisieran que alguien lesbiana o gay fuera elegido como presidente de la República.

Incluso, señaló que tres de cada 10 personas trans dejaron su casa antes de ser mayor de edad, tres de cada 10 vivieron agresiones físicas en la escuelas y el 49 por ciento negó la oportunidad de trabajar o de ascender.

Ante cualquier acto de discriminación, la titular de Conapred pidió llamar al 52621490 o al 800 543 00 33 para presentar su queja.